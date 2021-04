Vueling oferirà 1.200 vols setmanals durant l'estiu a l'aeroport de Barcelona

A nivell de tot l'Estat, Vueling oferirà aquest estiu fins a 317 rutes i més de 1.800 vols setmanals. A la programació s'hi sumen 12 rutes internacionals inèdites que connectaran amb Dinamarca, Portugal i el Regne Unit "sempre que les limitacions de mobilitat es vagin flexibilitzant". "Hem vist que cada vegada que s'han aixecat les restriccions, les persones han tornat a viatjar. En primer lloc, a l'interior del país i després a Europa", ha afirmat Sansavini.



"Estem preparats per donar suport a aquesta recuperació, gràcies a la nostra extensa xarxa de destins domèstics i internacionals, especialment de vacances", ha recalcat el president de Vueling. "Això sí, és necessari que s'acabin progressivament les limitacions i s'implementin els passaports sanitaris que facilitin la mobilitat", ha conclòs Sansavini.

