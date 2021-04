El PSC posa en qüestió el trasllat de dones trans a les presons de dones

Bateria de preguntes parlamentàries del PSC sobre les persones trans. El partit liderat per Salvador Illa ha registrat al Parlament preguntes al Govern sobre "els delictes pels quals estan condemnades les persones transgènere que són a les presons de dones" i sobre "els criteris per traslladar de presó les persones transgènere".La tercera de les preguntes dels socialistes, signades per la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé, consulta "les conseqüències per a les internes del trasllat de persones transgènere a presons de dones".A finals del 2019 el Govern va aprovar una normativa que permet a les persones trans sol·licitar el trasllat a una presó o mòdul del gènere amb el qual s'identifiquen , sense necessitat d'haver acabat el procés de transició hormonal, quirúrgic o legal.El dret de les persones trans a decidir el seu gènere ha causat polèmica dins del feminisme i ha generat discrepàncies entre un sector del PSOE i Unides Podem, que promou la llei trans. Al desembre el PSC al Parlament va votar en contra d'incloure les persones trans a la llei de violències masclistes

