Autònoms Pimec renova la seva direcció i elegeix Elisabeth Bach

Pimec està renovant els seus òrgans de direcció. Després de les eleccions que van suposar l'inici de l'etapa d'Antoni Cañete com a nou president de la petita i mitjana empresa, li ha arribat el torn a Autònoms Pimec, que ha celebrat assemblea general. Elisabeth Bach és la nova presidenta, que s'ha mostrat "orgullosa de comptar amb un equip plural, com ho és el col·lectiu de persones autònomes".S'ha aprovat el nomenament dels vicepresidents Carlos Berruezo, Josep Burgas, Laura Sánchez, i Joan Vila, així com els vocals Jenny Alayó, Joan Antoni Caballol, Jordi del Cacho, Àlex Goñi, Juan José Sánchez-Villalobos, Rocío Gutiérrez, Teresa Montserrat, Xavier Pujol, Raúl Rodríguez i Cristina Bundó.Elisabeth Bach ha celebrat que, finalment, el govern espanyol hagi optat per donar la possibilitat que les comunitats autònomes puguin ampliar el nombre d'activitats dels autònoms, que podran acollir-se al paquet d'ajuts directes de 7.000 milions d'euros que es contempla en el Real Decret-Llei 5/2021. Ha estat aquesta una reivindicació històrica de Pimec sobre un dels sectors, el dels autònoms, més castigats per la crisi pandèmica.Bach ha demanat també al Govern de la Generalitat que mobilitzi una part senseible dels 993 milions d'euros que arribaran a Catalunya amb aquest objectiu, en favor del col·lectiu d'autònoms, i que, si és necessari, els incrementi per intentar respondre a les seves necessitats actuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor