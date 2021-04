La justícia obliga FNAC a vendre mòbils de gamma alta per 125 euros

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha condemnat FNAC a entregar telèfons mòbils de 699,90 euros per 124,90 euros a diversos consumidors. La companyia va publicar els smartphones d'alta gamma a un preu molt més reduït per error a la seva pàgina web.D'aquesta manera, el tribunal ha desestimat la demanda presentada per FNAC contra la Junta Arbitral Nacional de Consum, que establia que s'havia de lliurar el mòbil pel preu ofert a la seva web, segons consta en la sentència. La Unió de Consumidors, en representació dels seus afectats, s'ha anat oposant a totes les demandes d'anul·lació presentades per FNAC. Ara ha obtingut la seva primera sentència favorable.El 27 d'octubre de 2019 FNAC va posar a la venda a la seva pàgina web un terminal de la marca Huawei P30 per un import de 124,90 euros per als seus socis i de 139,90 per al públic en general, que van ser adquirits via online pels clients però, posteriorment, i després d'una primera confirmació de compra, els van cancel·lar la comanda al·legant una errada en la indicació del preu de venda del terminal.Durant el període de temps que va estar a la venda el mòbil a aquest preu es van realitzar 12.911 comandes, que van ser cancel·lades per FNAC. Alguns consumidors, davant d'aquesta decisió unilateral d'anul·lar el contracte de compra, van reclamar a l'establiment l'entrega de la comanda al preu de la web.En el procediment judicial, FNAC va al·legar que es tractava d'un error tipogràfic i que, després de detectar-lo, ràpidament van comunicar aquest error. Al·legaven que van tornar els diners immediatament i que la diferència de preu era tan desproporcionada que qualsevol consumidor podia entendre que es tractava d'un error.FNAC va demandar davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid la nul·litat de la decisió de la Junta Arbitral Nacional de Consum, en entendre que s'estava vulnerant l'ordre públic, falta d'imparcialitat i independència i que no va poder fer valer els seus drets en el procediment arbitral, però el TSJ de Madrid estableix a la sentència que no hi ha cap motiu per a l'anul·lació de la sentència.

