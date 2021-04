MAPES El 55% de comarques pateix ara més contagis que abans de la Setmana Santa

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució des d'abans de Setmana Santa, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 9 i el 15 d'abril. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Les dades apunten a que els temuts pronòstics sobre l'impacte negatiu de la Setmana Santa en la pandèmia no s'han complert. Els contagis han anat creixent, però ho han fet fins i tot a un ritme menor al d'abans dels recents festius i, a més, últimament sembla que alguns indicadors fins i tot milloren . El 54,8% de les comarques té ara més contagis que abans de la Setmana Santa, però aquesta no hauria esdevingut l'empenta definitiva per fer esclatar la quarta onada.Entre el 9 i el 15 d'abril -última setmana amb dades consolidades-, s'han detectat 10.443 positius, pràcticament la mateixa xifra que la setmana del 25 al 31 de març -abans dels festius-, quan n'hi va haver 10.300. La positivitat, a més, ara és més baixa i se situa en el 6,04%, i les dades provisionals dels tests d'antígens a simptomàtics apunten a que la situació millora. La preocupació segueix sent la situació als hospitals, ja que ara hi ha 251 ingressats més que el dia 31, fins als 1.717, i 90 més a l'UCI, fins als 506.A nivell territorial, 23 comarques han augmentat els contagis setmanals, des d'abans dels festius de Setmana Santa, mentre que s'ha mantingut força en 10 i només en 9 s'han reduït. El Pallars Sobirà és on més clarament han crescut, ja que ara n'hi ha 308,6 més per 100.000 habitants, seguit per la Terra Alta (+246,4), el Solsonès (+172,9) i les Garrigues (+153,6).Per contra, disminueixen els positius sobretot a la Conca de Barberà, amb 234,6 menys per 100.000 habitants, així com a la Garrotxa (-143,3) i, en menor mesura, el Segrià (-56) i l'Alta Ribagorça (-55,7). És rellevant que a la comarca més poblada, el Barcelonès (-23,9), hagi caigut una mica la incidència, mentre que al Baix Llobregat i el Maresme es mantingui força estable i al Vallès Occidental augmenti poc (+19,7).A nivell de regions sanitàries, però, han augmentat els contagis sobretot a la de l'Alt Pirineu i Aran, on ara n'hi ha més, per davant de la de Lleida, mentre que també creix, just per darrere, a la Catalunya Central. La comarca amb la major incidència setmanal actual és el Pallars Sobirà, amb 617,2 positius per 100.000 habitants, força per sobre de l'Aran (378,2), el Pla d'Urgell (334) i l'Alt Urgell (303,2).Tal com s'observa al mapa inferior, bona part de les Terres de l'Ebre -excepte la Terra Alta- i el Camp de Tarragona són les zones amb menys contagis recents, mentre que la punta nord-oest i zones de Ponent presenten la situació contrària. La incidència més baixa, de fet, és al Baix Ebre (34,5), el Garraf (46,2), el Montsià (50,1), el Baix Penedès (50,5), el Tarragonès (77,7) i l'Alt Penedès (79,7).Altres indicadors com el risc de rebrot, que es calcula a partir de la velocitat de propagació i la incidència, estan encara esbiaixats a causa dels dies festius de la Setmana Santa i fins la setmana vinent no s'estabilitzarà, i per aquests motius encara està disparat en els 311 punts. En concret, 37 comarques dupliquen el llindar de risc alt de rebrot, per damunt dels 200 punts, 4 tenen risc alt -entre 100 i 200 punts-, i només una està per sota, amb risc moderat-alt, el Baix Ebre (72 punts).Les altres quatre per sota dels 200 punts són el Baix Penedès (125), el Montsià (130), el Garraf (154) i el Tarragonès (157). En canvi, a l'altre cantó de la balança, el risc de rebrot del Pallars Sobirà és el més elevat, amb 2.467 punts, més que duplicant el segon, a l'Aran (1.149), el qual queda per damunt del Pla d'Urgell (959), la Terra Alta (928), l'Alt Urgell (888) i la Cerdanya (818).Si es posa la lupa en els contagis recents a les ciutats, la que té una major incidència setmanal és Igualada, amb 304,5 positius per 100.000 habitants, per davant de Lloret de Mar (260,1), Olot (248,8) i Lleida (233,7). Per contra, la ràtio és molt més baixa a Sitges (32,3), Tortosa (34,7), Vilanova i la Geltrú (44,3), Amposta (45,8) i el Vendrell (48,1).En canvi, la ciutat amb un major risc de rebrot és Olot, amb 793 punts, per davant d'Igualada (731), Vic (668), Manresa (608) i Lloret de Mar (605), mentre que Tortosa és l'única per sota del llindar del risc alt, amb 92 punts. Just per sobre es troben Sitges (114), Pineda de Mar (117) i Vila-Seca (130), per bé que aquest indicador, com en el cas de les comarques, està esbiaixat encara per l'impacte dels festius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor