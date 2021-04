La història de l'Aegis: transmetre la cultura popular als infants en el moment més difícil

Una il·lustració de Júlia Prieto. Foto: Bocs de can Rosés

Dit d'una altra manera, la meta del projecte és fer possible que els infants coneguin la cultura popular del seu entorn, tot i que ara no puguin veure-la en directe ni participar-hi. Tot esperant la tornada a una normalitat incerta, els Bocs de Can Rosés ja treballen perquè la canalla del barri no oblidi l'Aegis i aquesta pugui seguir cremant, ara que ha fet cinc anys de vida, coincidint amb el 25è aniversari de la colla.

Sense castellers, bastoners, geganters... i tampoc sense foc. La cultura popular ha hagut de frenar la seva activitat a causa de la pandèmia i algunes colles volen evitar que la seva tasca caigui en l'oblit.És el cas d'els Bocs de Can Rosés, del barri de Les Corts de Barcelona, que ara han editat el llibre infantil La petita història de l'Aegis, en honor a la seva bèstia de foc i que busca transmetre l'essència de la cultura popular i del barri als més petits tot i la impossibilitat de programa activitats.És un conte infantil de més de 20 pàgines il·lustrades i escrit en català. Les il·lustracions són de la Júlia Prieto i la redacció ha estat feta entre diferents membres de la colla. La maquetació l’ha dut a terme Barriada Cortsenca, un projecte autogestionat que es dedica a crear imatge gràfica del barri de Les Corts. La impressió està feta per la cooperativa Cevagraf.El projecte s'ha pogut fer realitat després d'haver assolit l'objectiu d'una campanya de micromecenatge, que va comptar amb el suport de més de 130 persones. El conteLa colla vol que el conte serveixi com a recurs pedagògic per als infants de Les Corts, així com per les escoles i biblioteques del barri. També plantegen la història com una eina que permeti recuperar la memòria històrica de Les Corts, l'evolució del barri i la història d'algun dels seus racons.

