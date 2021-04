ERC i Junts tornen a citar-se en ple pols pel calendari de la negociació

Nova trobada dels equips d'ERC i Junts per perfilar el programa de Govern. És la primera vegada que es veuen després que, fa tan sols unes hores, els republicans hagin insistit davant dels potencials socis en la necessitat d'arribar a un acord abans de l'1 de maig . La cita d'aquest dilluns -avançada per l'ACN i confirmada per- arriba després que divendres passat els equips reprenguessin els contactes un cop havien passat nou dies sense trobar-se de manera directa. Junts no es compromet amb cap calendari més enllà d'assenyalar que està decidida a evitar la repetició de les eleccions i reclama entrar al detall de les mesures del futur Govern . "Hi ha serrells", ha insistit Elsa Artadi, portaveu de la formació de Carles Puigdemont, en roda de premsa.ERC ha traslladat aquest dilluns un ultimàtum a la segona formació independentista en nombre d'escons al Parlament -per bé que no ha volgut utilitzar aquest terme- i ha insistit que, si ara mateix no hi ha un pacte, l'explicació no és per l'immobilisme dels republicans sinó per la divisió interna de Junts. "No hem parat de fer propostes", ha exposat Sabrià. "Si algú vol eleccions ho haurà d'explicar molt bé", ha reblat el dirigent republicà. ERC ha recordat que aquest dilluns es compleixen dos mesos des de la primera reunió formal amb Junts. Des d'aquella trobada, s'han fet una vintena de cites negociadores, l'última de les quals divendres passat, com va avançar NacióDigital En aquest contacte de fa quatre dies es va avançar en el pla de Govern. És la "resposta parcial" que ha rebut ERC del document de 60 pàgines que va traslladar a Junts per arribar a una entesa global. Més enllà dels eixos de l'acció del nou executiu -"la part més encarrilada" de la negociació, segons ERC-, encara no hi ha entesa sobre l'articulació de l'estratègia independentista de l'anomenada "majoria del 52%", la manera de "garantir la lleialtat" al Govern, l'arquitectura del nou executiu -repartiment de funcions i conselleries-, i la coordinació en l'àmbit parlamentari. Així ho detallat l'equip negociador dels republicans, que ha comparegut en bloc aquest dilluns.Artadi ha estat crítica amb les "declaracions" que ha anat fent ERC els últims dies, en els quals ha insistit en la idea de posar pressió per tancar un acord que permeti desbloquejar la investidura d'Aragonès. "Més feina i menys declaracions", ha assegurat la dirigent de Junts, que també forma part de les negociacions. En aquest sentit, ha defensat que hi hagi "molt detall" en tot el que s'acordi per tal d'evitar discrepàncies al llarg de la legislatura. "No volem assumir la responsabilitat d'un mal acord", ha apuntat Artadi, que ha receptat "discreció" als republicans pel que fa a les carpetes obertes.Una d'elles és la de Madrid, on ha defensat que l'actuació sigui conjunta més enllà de qüestions relacionades amb el procés. Això vol dir, per exemple, pressionar de manera conjunta pels fons europeus. Tampoc hi ha una entesa sobre la direcció col·legiada de l'independentisme, que encara no està clar si dependrà del Consell per la República. Aquesta és una de les qüestions que més va aparèixer en l'inici de les converses. El Consell està obert a reformular-se per encabir aquesta nova cúpula del procés.Dirigents de la formació de Carles Puigdemont es mostren confiats que hi haurà una entesa global sobre el programa i la composició del futur executiu -sempre amb el temor que, un cop es tanqui l'acord amb ERC, calgui negociar amb la CUP més serrells per un pacte a tres bandes-, però encara no el situen el calendari. Els republicans sí que tenen tancada una entesa amb els anticapitalistes , que van votar a favor de les dues investidures d'Aragonès, però Junts la considera insuficient. "Les coses s'han de fer bé", repeteixen a les files del partit de Puigdemont. "Cal convergir cap a un acord de tres forces polítiques", remarcaven dijous al matí fonts oficials de la formació.Puigdemont, com és habitual quan hi ha negociacions delicades, es manté en un prudent silenci. A finals de març va tenir una conversa amb Aragonès que, segons el candidat d'ERC, va ser "cordial" i "aclaridora". El dia a dia de la negociació per part de Junts, però, el porta Jordi Sànchez. Tot i que veus de la formació de Puigdemont assenyalen que Sànchez ha multiplicat converses amb Aragonès al llarg dels últims dies -tant per via telemàtica com presencial a Lledoners-, des d'ERC assenyalen que els contactes entre els dos dirigents són habituals des que va arrencar la negociació, i que no s'ha produït una intensificació dels contactes. Aragonès, en qualsevol cas, es va oferir a implicar-les en les converses. Per cert, unes converses en les quals no hi estan tenint un paper preponderant Josep Rull i Jordi Turull, presos de Junts, que el 2018 sí que van negociar les línies mestres del Govern que acabaria liderant Quim Torra.

