«Simón», de Miqui Otero

Títol: Simón

Autor/a: Miqui Otero

Editorial: Blackie Books

Pàgines: 448

ISBN: 978-84-18187-30-8

Any de publicació: 2021

Gènere: novel·la

Aquest llibre és una vida sencera, la vida d'enQue obre els ulls en un bar, entre dues families que no es parlen. Que creix buscant el seu cosí, aquell qui li va prometre una vida de novel·la i va desaparèixer. Que aprèn el que és l'amistat al costat de l'Estela. Que assaja a restaurants de luxe les receptes que va aprendre al bar. Que fa veure que és un heroi a iots i billars. Que s'obliga a caminar endavant en viatges que són fugides. Que s'enamora massa i malament. Que aviat se n'adona que els herois no existeixen, les fortunes ho són per algun motiu, i les dames no pretenen que les rescatin.Que un dia torna. Torna a començar de nou, aquest cop de veritat, la novel·la de la seva vida.es corona amb una de les novel·les més commovedores i autèntiques dels últims temps. Una novel·la plena de llocs i persones a què retornar.