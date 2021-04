El Tribunal de Comptes també investiga Colau per subvencions a entitats

El Tribunal de Comptes ha admès a tràmit una denuncia presentada per la Societat General d'Aigües de Barcelona en la que acusa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'irregularitats en l'atorgament de subvencions, segons ha avançat El Mundo.La denúncia també és contra el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia. Els denunciants acusen l'alcaldessa i el regidor d'haver comès irregularitats comptables per impulsar la municipalització del subministrament d'aigua.Entre d'altres, apunten a una subvenció "desproporcionada" a Enginyers sense Fronteres. El Tribunal de Comptes se suma així a la fiscalia, que també està investigant l'atorgament de subvencions per part del Consistori a entitats socials.Subvencions atorgades a Enginyers Sense Fronteres ja es troben entre les que està investigant la Fiscalia , arran de la denúncia presentada per Advocats Catalans per la Constitució. En aquest cas, també s'investiguen d'altres a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC.La denúncia posa el focus en els 875.293 euros en actuacions destinades a afavorir la municipalització de l'aigua, com l'elaboració d'informes tècnics i estudis o l'impuls d'una consulta ciutadana sobre la necessitat que el subministrament passés a ser públic.

