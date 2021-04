«De pedra i os», de Bérengère Cournut

Títol: De pedra i os

Autor/a: Bérengère Cournut

Editorial: Més Llibres

Pàgines: 208

ISBN: 978-8417-353-24-7

Any de publicació: 2021

Gènere: novel·la Compra'l aquí Casa del Libro Més llibres Totes les recomanacions

és una novel·la iniciàtica, impregnada d'ecologia, d'espiritualitat i de poesia, que ens transporta a l'univers inuit, tan remot com fascinant.Una nit clara i estelada, en els confins blancs de l'Àrtic, el trencament d'una banquisa separa una noia inuit de l'iglú on dorm la seva família. Abocada a la penombra i al fred polar, la Uqsuralik no té cap més remei per sobreviure que avançar per trobar un refugi. Del mar a la muntanya, dels fiords a la tundra, dels icebergs als penya-segats, la protagonista emprèn el camí d’una recerca solitària que, més enllà de la immensitat glaçada, li revelarà qui és i quin és el seu lloc en la natura."Pels inuits, el cos de la dona és la unió perfecta entre el món dels vius i el món dels morts. Hi he trobat tots els mitjans per parlar del naixement i de la mort sense fer-ne ostentació", diu