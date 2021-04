El País Valencià obre cinc recintes de vacunació massiva

💉 Estàs citat/citada per a vacunar-te en algun dels quatre grans punts de vacunació?



📍 @CACiencies

📍 Auditori de Castelló

📍 @ciudaddelaluz d’Alacant

📍 @IFA_Feria d’Elx



🚌 Estos són els horaris del servei gratuït d'autobusos➡ https://t.co/obDHp69VeL @GVAterritori pic.twitter.com/HoBAfMwXvA — Generalitat (@generalitat) April 19, 2021

Cinc espais del País Valencià s'han convertit en punts de vacunació massiva des d'aquest dilluns. A València s'ha habilitat per a aquesta funció el Museu Príncep Felip, a la Ciutat de les Arts i les Ciències; mentre que a Alacant es fa servir per inocular vacunes la Institució Firal Alacantina i la Ciutat de la Llum. A Castelló es vacuna massivament a l'Auditori i al Palau de Congressos.Amb un ritme de 600 dosis injectades per hora, a les de les vuit del matí s'ha començat a vacunar amb AstraZeneca al Museu Príncep Felip de València els nascuts entre el 1958 i el 1959, que tenen entre 60 i 62 anys. Quan acabin les prop de 7.800 dosis de la vacuna anglosueca disponibles, es cridarà persones de 74 i 79 anys per immunitzar-les amb Pfizer.La capacitat per administrar dosis als vacunòdroms és de 15.000 a 20.000 persones diàries, però a hores d'ara es preveu injectar 4.800 dosis diàries, per manca de més vacunes. Segons va anunciar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la setmana vinent està previst administrar més de 185.000 dosis.D'aquestes vacunes, 68.000 seran primeres dosis per a persones de 70 a 79 anys, 55.000 seran segones dosis per al mateix segment d'edat, 40.000 vacunes es distribuiran entre 60 i 65 anys i 16.000 vacunes seran segones dosis de majors de 80 anys.Puig també ha avançat que el 9 de maig es podrien flexibilitzar mesures com ara el tancament perimetral del territori valencià, perquè "moltes famílies no han tingut contacte en molt de temps". "Aquest esforç ha donat bon resultat i ara cal superar-lo d'alguna manera", ha argumentat.

