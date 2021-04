Aparten temporalment el jugador acusat d'insults homòfobs al waterpolista Víctor Gutiérrez

El CN Sabadell ha apartat temporalment Nemanja Ubovic d'entrenaments i partits. Víctor Gutiérrez, jugador del CN Terrassa, va acusar el serbi de dirigir-li insults homòfobs durant el partit que enfrontava als dos equips vallesans aquest cap de setmana.El club sabadellenc ha anunciat la decisió aquest dilluns a través de xarxes socials, explicant que el jugador serà exclòs de qualsevol activitat oficial "fins que no es resolgui l'expedient informatiu" que la institució va obrir després del partit. En aquest sentit, asseguren que s'estan estudiant "versions contradictòries" dels fets que hauria denunciat Gutiérrez.A banda, el CN aprofita el comunicat per condemnat "les amenaces i instults" que el seu jugador, presumpte agressor, i la família d'aquest haurien rebut a través de xarxes socials. També manifesten la seva "enèrgica condemna a qualsevol actuació homòfoba, xenòfoba o racista".Gutiérrez és un dels pocs esportistes d'elit en l'àmbit nacional -i internacional- que s'ha declarat obertament homosexual i és un conegut activista LGTBIQ+ . Després dels fets, en un emotiu vídeo, el madrileny recordava entre llàgrimes que ha viscut situacions similars, però que ara ja no ho vol "deixar passar més. "L'esport no pot ser un espai en què aquests comportaments se segueixin perpetuant", denuncia, mentre afegeix que ha de ser "un lloc segur".

