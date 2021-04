Anna Erra, favorita per presidir el consell nacional de Junts

Junts celebra un congrés extraordinari els dies 7 i 8 de maig per continuar amb el procés de desplegament del nou partit. Un dels elements sobre els quals podrà decidir la militància és la presidència del consell nacional, el màxim òrgan entre congressos i pendent de posar-se en marxa. S'hi han presentat dues candidatures: Vicenç Ribalta, afiliat de Mollerussa, i Anna Erra, alcaldessa de Vic, diputada i vicepresidenta del partit juntament amb Jordi Turull, Josep Rius i Elsa Artadi. Erra, per tant, és la gran favorita per liderar el consell nacional, que s'haurà de reunir cada tres mesos i que haurà de ser l'encarregat de prendre les decisions estratègiques que vagi adoptant la formació.Erra és una de les cares més conegudes de Junts i una de les principals veus municipals que van fer el pas del PDECat al partit de Puigdemont. En les últimes eleccions va obtenir 11 regidors gràcies a superar el 43% dels vots , un resultat que li va permetre una còmoda majoria absoluta al consistori. És diputada des del 2017, quan va ser inclosa a les llistes de Junts per Catalunya liderades pel líder a l'exili, i des de l'agost de l'any passat forma part de la cúpula del nou partit. Els candidats a dirigir el consell nacional hauran de recollir 300 avals de cinc vegueries diferents per optar al càrrec.El mateix passa amb els aspirants a ser defensors de la militància, un càrrec al qual s'hi presentaran quatre afiliats: Nereida Edo, Joan Abaloso, Emili Canalís i Josep Pagès. Aquest últim era membre de al Sindicatura Electoral de l'1-O i, des de la renúncia de Laura Borràs com a diputada a Madrid per fer el salt al Parlament, ocupa un escó al Congrés dels Diputats. Tots ells podran fer campanya entre el 27 d'abril i el 6 de maig. Està previst que bona part del congrés extraordinari, que coincideix amb les negociacions entre Junts i ERC per la investidura de Pere Aragonès, se celebri de manera telemàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor