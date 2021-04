«Els angles morts», de Borja Bagunyà

Títol: Els angles morts

Autor/a: Borja Bagunyà

Editorial: Edicions del Periscopi

Pàgines: 491

ISBN: 978-84-17339-60-9

Any de publicació: 2021

Gènere: novel·la

Quan el seu rival s'emporta la plaça de catedràtic que tant desitjava, en Morella s'adona que necessita una idea per posar-se a escriure i fer avançar la seva carrera estancada. Durant la guàrdia de la Nit de Nadal, la Sesé, la seva dona, una ginecòloga saturnina, viu una experiència per a la qual no estava preparada. I mentrestant, l'Olof, l'ultranebot, fill d'un germà genial i inaguantable, arriba a Barcelona per passar-hi uns mesos.És possible veure una realitat radicalment nova? O és la realitat, més aviat, qui ens mira? Amb una intel·ligència fora del comú i un estil únic, irònic i clarivident,desplega una constel·lació de personatges sacsejats per una descoberta insòlita que s’enfronten a la desfeta d'un món a repel i a una necessitat insubornable de ser escoltats.