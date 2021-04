Talent digital per lluitar contra el despoblament rural

Jordi Arrufí, director del programa de Talent Digital de Mobile World Capital Barcelona i portaveu de Barcelona Digital Talent. Foto: Martí Albesa.

Aquest matí s'ha presentat a Can Trona, el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas (la Garrotxa), Catalunya Rural Hub , un projecte pioner a l’Estat, per a fomentar la deslocalització de professionals digitals cap a entorns rurals i poc poblats de Catalunya on puguin viure i desenvolupar-se professionalment. El conseller de Polítiques Digital, Jordi Puigneró, que ha assistit a l'acte, ha definit la iniciativa com "un antídot contra el despoblament" o el gra a sembrar (gra: generar, retenir, atraure) per a generar nou talent.El Catalunya Rural Hub –projecte impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i Mobile World Capital Barcelona, en el marc de l’aliança Barcelona Digital Talent–, cerca fomentar el desenvolupament de la nova economia digital arreu de Catalunya i alhora impactar positivament en el teixit productiu, comercial i econòmic del territori.Durant la prova pilot, que es desenvoluparà a Can Trona, 20 professionals faran una estada d’una setmana a la Vall d'en Bas en dos períodes que s'iniciaran, respectivament, el 3 i el 17 de maig per a viure de primera mà l’experiència de residir i treballar en remot des del territori.La proposta l'han presentada, a més del conseller Puigneró; Jordi Arrufí, director del programa de Talent Digital de Mobile World Capital Barcelona i portaveu de Barcelona Digital Talent, i Lluís Amat, batlle de la Vall d’en Bas –acompanyat de la directora de Can Trona, Laura Canalias, a més de diversos diputats, entre els quals el garrotxí Salvador Vergés, i d'emprenedors i empresaris de la comarca, alguns dels quals es podran beneficiar de la interactuació amb els professionals que aterrin a la Garrotxa.A causa de la situació actual, marcada per la pandèmia, la tendència d’emigrar fora de Barcelona s’ha accentuat des del passat mes de juny. El 8% de la població de Barcelona ha decidit deixar la ciutat, segons les últimes dades de l’Oficina Municipal de Dades (OMD).Aquesta tendència, provocada per la creixent digitalització de les empreses i l’augment del treball en remot, així com per la voluntat dels professionals de traslladar el seu entorn de treball i la seva llar a un medi rural per a millorar la seva qualitat de vida, genera noves oportunitats per als pobles petits d’augmentar la població i activar l’economia, tot i els problemes d'habitatge que hi ha en aquestes zones (per manca d'habitatges i preus desorbitats, especialment) que, de vegades dificulten el pas de treballar-hi.Durant la prova d'aquest primer Catalunya Rural Hub, adreçada a professionals autònoms, treballadors d’empreses del sector TIC i personal de l’Administració Pública, durant cinc dies, els participants traslladaran el seu lloc de treball a la Garrotxa i compartiran coworking i experiències amb un equip reduït de professionals de diferents perfils i corporacions.Més enllà d’això, se’ls oferirà activitats d’interrelació amb els agents del territori, perquè puguin millorar i aprofundir el seu coneixement sobre les oportunitats que ofereix aquest entorn, impactar positivament en el teixit econòmic, comercial i productiu de la zona i fins i tot decidir arrelar-s’hi per desenvolupar-hi nous negocis i una nova economia digital.Per fer possible aquesta experiència –que compta amb un pressupost de 100.000 euros–, i estendre-la arreu de Catalunya, és imprescindible una bona connectivitat al territori. En aquest sentit, la xarxa de fibra òptica pública desplegada pel Govern els darrers anys, que ja arriba a totes les comarques de Catalunya i al 91% de la població, és una infraestructura clau per garantir la implementació d’un nou model laboral descentralitzat, que permeti desenvolupar-se professionalment allà on es vulgui i desenvolupar a tot el territori les oportunitats que ofereix la nova economia digital.A la Vall d'en Bas, a més, pel fet que les multinacional del sector no ho feien, actualment ja s'ha aconseguit que tothom pugui accedir a la fibra òptica desplegada per dues empreses locals.En aquests sentit, per al conseller Jordi Puigneró “el Govern ha fet un esforç en aquesta legislatura per a estendre la xarxa de fibra òptica a tot el territori. Ara –afegeix– toca desplegar talent digital a tot el país”.Per la seva banda, Jordi Arrufí, director de Talent Digital de Mobile World Capital Barcelona, ha afegit que aquest projecte va més enllà d’un pilot i que la intenció és que en un futur es pugui estendre per diferents punts del territori. “Aquesta experiència posa de manifest que la col·laboració publico-privada pot ser un revulsiu per a fer front a la demanda de talent digital actual”, ha concretat.El batlle de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, ha explicat, també, que “és un encert aquesta aposta per un entorn com el nostre, perquè reivindiquem una ruralitat que treballa per la innovació, la renovació i el talent”, especialment, ha afegit "per a retenir-lo. Potser per això, el conseller Puigneró ha afegit que aquesta acció a pagès és el "gra" que cal sembrar, tot fent un joc de paraules amb aquest mot: "Generar, retenir, atraure", ha conclòs.

