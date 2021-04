La vacuna catalana contra la Covid serà més barata que les de Pfizer i Moderna

Altres notícies que et poden interessar

L'empresa gironina Hipra té dues vacunes en marxa contra el coronavirus, una d'elles en col·laboració amb l'Hospital Clínic. La companyia s'ha dedicat sempre a la salut animal, però amb la pandèmia ha estrenat una divisió sobre salut humana.En una entrevista a RAC1 , la seva directora d'I+D i Registres, Èlia Torroella, ha donat més detalls de la seva vacuna: "Estaríem bastant per sota del cost dels vaccins d'RNA missatger", ja que "els materials són més econòmics i la capacitat de producció és més gran", sosté. Les dues vacunes aprovades fins ara amb el sistema d'RNA missatges són les de Pfizer-BioNTech i Moderna.Els assajos clínics començaran el juny que ve, a l'Hospital Clínic de Barcelona i al Josep Trueta de Girona, i se n'aniran incorporant més. "Al setembre començarà l'avaluació de l'Agència Europea del Medicament. Si tot va bé, i a l'espera de les dades dels assajos, esperaríem la vacuna a finals d'aquest any", afirma Torroella.La investigadora assegura que el tractament amb el seu fàrmac consistiria en l'aplicació de dues dosis, com passa amb la major part de vacunes contra el coronavirus. "El record anual seria d'una dosi, però ho hem de reconfirmar amb els assajos clínics", ha anunciat.

