El protocol sobre el foam diu que es pot disparar contra les extremitats

Els Mossos han fet públic finalment aquest dilluns el protocol sobre l'ús dels projectils de foam . Detallen en quines situacions s'han de fer servir, què cal tenir en compte abans de fer-ho i en el marc de quina normativa se'n regula l'ús. El protocol, difós al web dels Mossos, estableix que les llançadores de foam "s'han d'emprar sempre sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat" i abans de disparar cal "haver esgotat les vies diàleg i mediació" i "caldrà avisar les persones" abans d'utilitzar-la, sempre que no es produeixin "alteracions de la seguretat ciutadana amb armes o qualsevol altre mitjà d'acció violenta".El foam, diu el protocol, s'ha de disparar de l'abdomen cap avall i, en cas que la persona tingui un objecte "llancívol, contundent o arma blanca" es pot adreçar també a les extremitats. En les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél una noia va rebre l'impacte d'un projectil de foam que li va fer perdre l'ull. El document dels Mossos també assegura que les llançadores "permeten la traçabilitat i control posterior" del seu ús. "A cada operador i comandament se'ls requereix informar del nombre de projectils que han disparat en cada intervenció, el tipus de projectil, l'hora i el lloc el més exactes possibles de la utilització i les possibles incidències detectades", diu el protocol.El document detalla també quines persones estan autoritzades a utilitzar el foam. El comandament l'assigna a un agent per a tot el servei i com a norma general cal l'autorització expressa de la persona que exerceix el comandament abans d'utilitzar-lo. El protocol també precisa que "en casos d'extrema necessitat amb perill molt greu per a les persones, els agents o els bens" es podrà utilitzar sense autorització del comandament de l'equip. En aquests casos caldrà informar "el més aviat possible" de l'ús, les circumstàncies que han provocat la necessitat d'utilitzar-lo i els resultats de la intervenció.Entitats com Irídia feia temps que reclamava que es fessin públics aquestes normes d'ús del foam. L'acord d'ERC i la CUP , de fet, estableix també que s'han de prohibir les bales de foam fins que no se'n faci públic el protocol, que s'haurà de complir estrictament. Els anticapitalistes han considerat insuficient el document presentat pels Mossos. "Ni mecanismes de control, ni garanties de protecció de les persones ni respecte als drets humans", ha criticat el diputat Xavi Pellicer.Les llançadores són una arma de tipus subfusell, de 40mm "dissenyada per a l'ús menys lesiu de la força" i que utilitza municions de diferents tipus. El model concret dels Mossos és el Brugger & Thomet BT-GL06, que utilitza cartutxos del calibre 40x46. Les municions que es poden fer servir són d'impacte de curta i llarga distància "per neutralitzar o controlar una situació". Els projectils de curta distància van dels 5 als 25 metres, i els de llarga distància dels 20 als 50 metres. També poden disparar bales de fum per dispersar persones, o bales de gas.Tot aquest protocol es basa en la llei de creació dels Mossos d’Esquadra del 1994, la d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya del 2003, la llei de transparència del 2014 i el decret de transparència el 2021, a més del protocol de reparació del dany i indemnització a les víctimes policials, del 2014, el Codi d’Ètica dels Mossos del 2015 i la resolució del Parlament de Catalunya que va prohibir l’ús de boles de goma.D'altra banda, les disposicions internes del cos que regulen l’ús del foam no es fan publiques per raons de seguretat, però són una instrucció del 2008 sobre l’ús d’armes de foc per part dels agents, una del 2013 sobre l’ús d’armes i eines policials i la del 2014 que la modificava, una del 2014 sobre l’establiment del número operatiu policial (NOP) a la Brimo i les ARRO, i una de l’octubre passat que modificava el NOP per fer-lo encara més visible.

