Barcelona comprarà locals comercials buits per llogar-los a particulars

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns el pla Amunt Persianes, que té per objectiu comprar locals comercials buits a peu de carrer per posteriorment adjudicar-los a particulars i reactivar així la seva activitat econòmica. El pressupost de què es disposa per a l'adquisició és de 16 milions d'euros i l'Ajuntament calcula que serviran per comprar entre 60 i 70 locals. Actualment a la ciutat hi ha 5.323 baixos comercials buits.La compra de locals dona compliment al pacte de pressupostos entre el govern municipal i ERC. Per poder-ne adquirir, l'Ajuntament es planteja dues fases. La primera és fer una crida als propietaris per oferir al consistori la compra. Si un cop acabada aquesta fase, encara queda pressupost, el consistori anirà directament a picar a la porta de les propietats dels establiments.El pla també inclou una línia d'ajudes directes per a la reobertura de locals i la creació d'un observatori de locals en planta baixa per tenir dades actualitzades d'obertures i tancaments. El pressupost total del pla és de 17 milions d'euros.L'objectiu del consistori és funcionar com una "immobiliària pública", en paraules del regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí. La regidora de comerç, Montserrat Ballarín, ha assegurat que els locals buits han augmentat "molt ràpidament" i alerta que això genera un "impacte negatiu als barris", provocant per exemple un increment de la percepció d'inseguretat. "La pandèmia ha agreujat una situació de la qual veníem. Aquest instrument és bàsic", ha dit el regidor d'ERC, Jordi Coronas, en referència al pla."En algunes zones hi ha desertificació econòmica", ha reconegut Ballarín. Dels 16 milions destinats a la compra de locals, sis s'invertiran íntegrament a Ciutat Vella. Es tracta del districte, juntament amb l'Eixample, on l'Ajuntament ha detectat més increment de locals buits.L'Ajuntament assegura que l'operació permetrà preservar el comerç essencial i de proximitat. "Els locals buits són oportunitats pels fons d'inversió per tenir-los com a actius financers i especular amb el seu valor", ha defensat Coronas.Està previst que la compra de locals comenci enguany i l'Ajuntament calcula que les adjudicacions a particulars podran arribar durant el 2022. "La renda s’adequarà a les capacitats econòmiques de cada projecte", ha assegurat Martí. El regidor ha explicat que a més de potenciar l'activitat comercial també s'adjudicaran locals a espais de coworking i start ups, i es prioritzaran les zones afectades pel monocultiu turístic o de restauració. Un cop se sàpiga quins locals s'han pogut comprar, l'Ajuntament analitzarà de quins usos interessa dotar-los, que es prioritzaran per davant de cobrar una renda a preu de mercat.L'Ajuntament també posarà en marxa una borsa de lloguer de locals en planta baixa, que s'activarà en col·laboració amb operadors del sector immobiliari amb l’objectiu d'obrir entre 100 i 200 comerços que actualment estan desocupats. Els locals s'oferiran per sota del preu de mercat, posant-los a disposició de projectes econòmics de persones, empreses o entitats que endeguin projectes que ajudin a impulsar l’activitat econòmica de cada zona o eix comercial.L’Ajuntament contractarà una assegurança o dotarà un fons de garantia per fer front a l’impagament, que cobrirà els 2 primers anys del contracte d’arrendament. Els locals es taxaran de forma independent. El primer any es pagarà el 75% del preu de mercat i anirà augmentant fins al 100% el cinquè any.

