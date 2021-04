ERC exigeix a Junts un acord abans de l'1 de maig: «Les excuses s'han d'acabar»

ERC fa setmanes que insisteix en la necessitat de formar el nou Govern de manera urgent. El candidat a la presidència, Pere Aragonès, va reclamar dissabte a Junts per un "pas definitiu" cap a l'acord , dos mesos després de les eleccions del 14 de febrer. I aquest dilluns, el conjunt de l'equip negociador dels republicans -Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Laura Vilagrà i Sergi Sabrià han comparegut per primer cop en una roda de premsa- ha insistit en aquest missatge de pressió al partit de Carles Puigdemont. "Un Govern en plenes funcions és una necessitat", ha expressat Jové, president del grup parlamentari dels republicans, que han posat el termini entre Sant Jordi i l'1 de maig per assolir un acord. "Les excuses s'han d'acabar", ha afirmat Sabrià, que ha demanat un exercici de "responsabilitat" a Junts.ERC ha traslladat un ultimàtum a la segona formació independentista en nombre d'escons al Parlament -per bé que no ha volgut utilitzar aquest terme- i ha insistit que, si ara mateix no hi ha un pacte, l'explicació no és per l'immobilisme dels republicans sinó per la divisió interna de Junts. "No hem parat de fer propostes", ha exposat Sabrià. "Si algú vol eleccions ho haurà d'explicar molt bé", ha reblat el dirigent republicà. ERC ha recordat que aquest dilluns es compleixen dos mesos des de la primera reunió formal amb Junts. Des d'aquella trobada, s'han fet una vintena de trobades, l'última de les quals divendres passat, com va avançar NacióDigital En aquest contacte de fa quatre dies es va avançar en el pla de Govern. És la "resposta parcial" que ha rebut ERC del document de 60 pàgines que va traslladar a Junts per arribar a una entesa global. Més enllà dels eixos de l'acció del nou executiu -"la part més encarrilada" de la negociació, segons ERC-, encara no hi ha entesa sobre l'articulació de l'estratègia independentista de l'anomenada "majoria del 52%", la manera de "garantir la lleialtat" al Govern, l'arquitectura del nou executiu -repartiment de funcions i conselleries-, i la coordinació en l'àmbit parlamentari. Així ho detallat l'equip negociador dels republicans.ERC ha establert cinc grans carpetes en les quals cal un pacte de legislatura: l'estratègia independentista, l'enfocament de la legislatura al Parlament, les prioritats de "la nova Generalitat republicana", els fonaments del nou Govern i la concreció dels espais de coordinació de les forces sobiranistes. L'acord global en aquests àmbits no està segellat. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha insistit que, pel que fa a la coordinació de l'estratègia independentista, el seu partit és partidari d'un "espai de direcció col·legiada" a cinc -amb Òmnium i l'ANC- en el qual hi participi Puigdemont i que sigui compatible amb un Consell per la República que es reformuli.En la verbalització del missatge de pressió a Junts, ERC ha volgut reivindicar el pacte amb la CUP, que ha considerat "compatible" amb una eventual entesa amb el seu soci de Govern en l'última legislatura. Els republicans, que han detallat que continuen treballant sectorialment amb els anticapitalistes -en l'última setmana han avançat sobre la gestió dels fons europeus-, entenen que es poden celebrar en els pròxims dies reunions a tres bandes. "Amb la CUP estem a punt. Tenim bona part de la feina feta", ha recordat Vilalta, que ha posat d'exemple la publicació dels protocols amb les bales de foam com a mostra dels acords que es poden assolir de forma col·lectiva.La intenció d'ERC és que les converses amb Junts s'intensifiquin aquesta setmana, i que en el tram entre Sant Jordi i l'1 de maig es tanqui el pacte. És la primera concreció de calendari que s'ha produït en les últimes setmanes. En el cas que s'arribés un acord, els republicans el sotmetrien a consideració de la seva executiva i del consell nacional. El que no ha exposat ERC és què farà si no es rubrica cap entesa. Per exemple, si estaria disposada a governar en solitari amb altres aliances parlamentàries.L'organigrama del Govern i les polítiques públiques que hauran de desplegar estan sobre la taula des de fa uns dies, tal com va explicar NacióDigital . Pel que fa a la primera part, les converses tenen dos aspectes principals: el repartiment d'àrees -encara sense noms sobre la taula, però amb la possibilitat de crear tres conselleries noves en la línia del que va apuntar Aragonès en els debats d'investidura- i els mecanismes per millorar la coordinació de l'executiu després de dues legislatures amb turbulències. Una de les decisions que es va prendre la setmana passada, de fet, va ser avançar en qüestions governamentals davant del bloqueig sobre el full de ruta.La unitat d'acció a Madrid, que Junts reclama des de l'arrencada de les negociacions, no compta amb l'aval d'ERC, que entén que es pot compartir el Govern sense perdre l'autonomia al Congrés. El cap de files dels republicans a les Corts espanyoles, Gabriel Rufián, ha repetit en més d'una ocasió que "quatre diputats" de Junts -en referència a l'escissió dels escons que pertanyen al PDECat- no poden condicionar l'estratègia del seu grup, més ampli. A Madrid, ERC ha optat per negociar els pressupostos generals de l'Estat i defensa la reactivació de la taula de diàleg de forma imminent, un cop la legislatura comenci a caminar.En el que hi ha més aproximacions és en la reformulació del Consell per la República, fins fa ben poc un escull rellevant en les negociacions, per la reivindicació de Junts que assumeixi la direcció de la nova etapa del procés. Són aproximacions, però no un pacte tancat. ERC accepta implicar-se en l'ens d'internacionalització de la causa sobiranista si l'òrgan de govern del Consell per la República no pivota exclusivament sobre Junts i en participa el conjunt dels partits i entitats sobiranistes. La carpeta nacional ha encallat les converses durant setmanes.

