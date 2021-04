Els accidents de treball mortals creixen un 21% el 2020, segons CCOO

Els accidents de treball mortals han augmentat un 21,54% durant el 2020 tot i la baixada de l'activitat, segons l'informe anual de sinistralitat laboral que CCOO ha publicat aquest dilluns. El darrer any s'han produït 79 accidents mortals dins de la jornada de treball, 14 més que el 2019. El sindicat ha denunciat que el sistema de prevenció actual està "esgotat" i no protegeix els treballadors i treballadores. L'informe també apunta que el 99,8% de les empreses catalanes no té una avaluació específica de tots els riscos que poden tenir lloc a la feina.Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, ha assenyalat que a la vegada s'ha produït una reducció important dels incidents que impliquen danys a la salut i són fàcilment ocultables per les empreses i les mútues.Per la seva banda, Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya, ha assegurat que "els serveis de prevenció han fet negoci durant la pandèmia" i ha insistit que cal que sigui el sistema públic qui determina què és un accident de treball.

