El PSOE s'imposaria clarament en unes eleccions estatals, segons el CIS

El PSOE guanyaria amb claredat uns eleccions al Congrés, amb el 31,5% dels vots. Així ho assenyala el baròmetre del CIS d'abril, fet públic aquest dilluns, segons el qual el PP quedaria quasi 11 punts per sota, amb una estimació del 20,6%. En tot cas, els populars no veuen perillar per ara el segon lloc, ja que quedarien cinc punts per damunt de Vox, amb un 15,4%, a diferència del que assenyalava el baròmetre del març, quan la distància era molt més ajustada L'anterior enquesta s'havia fet amb les eleccions catalanes encara molt presents, mentre que ara és la campanya de les madrilenyes el que marca el debat, amb la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al capdavant de tots els sondejos. De fet, aquest baròmetre apunta que el PP pujaria més de dos punts i mig a costa de Cs, que cauria en un mes d'una estimació del 9,5% a una del 6,7%. El CIS també atorga un 10,7% a Podem i les seves confluències i, a nivell català, un 2,8% a ERC, un 1,5% a Junts i un 0,6% a la CUP, per bé que es tracta de percentatges a nivell espanyol, amb un marge d'error elevat per a partits d'àmbit no estatal.Pel que fa a la gestió de la pandèmia, un 44,6% dels enquestats creu que caldria prendre mesures de control i aïllament més exigents, mentre que un 32,6% opina que es pot continuar en la situació actual. En tot cas, un 52,8% afirma que el pitjor ja ha passat i només un 24,8% assegura que el pitjor moment encara és ara, i l'11,2%, que encara ha d'arribar. A més, tan sols un 5,3% rebutja posar-se la vacuna quan li arribi el torn, mentre que un 70,4% ho faria i un 15% ja ho ha fet.Pel que fa a altres debats sectorials, un 61,8% dels enquestats defensa acabar amb el canvi d'hora, un 19,8% el mantindria l'hivern i l'estiu i un 15,7% n'és indiferent. Per altra banda, un 49,7% està a favor que es legalitzi la venda de marihuana "en determinats establiments i en determinades condicions", mentre que un 40,9% s'hi oposa. En canvi, el suport assoleix el 90,1% si la venda és amb finalitats mèdiques.Igualment, un 84,6% opina que les administracions han d'actuar per evitar que els menors prenguin alcohol, cosa que un 45,3% afirma que és un problema molt important i un 38,2%, bastant important. Entre mes mesures que es consideren molt útils, hi ha la prohibició de la venda a menors (57,5%), prohibir els botellots i consum d'alcohol al carrer (57,2%) o prohibir la venda ambulant (55,9%).

