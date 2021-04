Un sindicat de la policia espanyola demanda Oriol Mitjà per comparar els agents amb criminals

No vamos a tolerar que se compare a los #Policías con delincuentes@OriolMitja trata de dañar la imagen policial con argumentos disparatados y descartados por la comunidad científica

Sus afirmaciones son más propias del régimen nazi#SupDenuncia en los juzgados pic.twitter.com/FK3F17xw1V — SUP (@Sup_Policia) April 19, 2021

Como científico pido disculpas a @Sup_Policia y rectifico, puesto que otros expertos apuntaron que el artículo que presenté está desfasado.



Como ciudadano rechazo cualquier tipo de violencia y reclamo que la policía actúe siempre con profesionalidad.https://t.co/Vi1OFXTJVO pic.twitter.com/mdlz4He93W — Oriol Mitjà (@oriolmitja) April 19, 2021

El Sindicat Unificat de Policies (SUP) ha presentat una demanda als jutjats contra Oriol Mijtà per "equiparar els policies amb delinqüents a les xarxes socials". En una piulada ja esborrada, Mitjà condemnava la violència policial i assegurava que "els policies i els criminals tenen la mateixa freqüència d'algunes alteracions genètiques que predisposen a la violència".El sindicat de policies espanyols presenten a Mitjà com a "científic exassessor de Quim Torra" i el vincula amb "el deliri independentista". Al comunicat, el SUP exigeix la immediata rectificació de l'epidemiòleg per publicar "teories delirants amb l'únic objectiu de danyar la policia".Davant la demanda judicial, la reacció de Mitjà no s'ha fet esperar i ha rectificat públicament dient que l'article que havia presentat està "desfasat". Així i tot, insisteix en el seu rebuig a la violència policial.

