Mentre un company dels @bombersterrassa estava en un servei, algú aprofitant que el parc estava sense bombers, ha entrat i li ha robat les bicicletes arrencant la vaca de la furgoneta.

Si les veieu truqueu al 112. Gràcies! pic.twitter.com/XQF1aB29C1 — Bombers Matadepera (@BombersMtd) April 18, 2021

Un bomber del parc de Terrassa es va trobar amb una sorpresa desagradable tornant d'un servei per una emergència aquest diumenge: un o més lladres havien aprofitat que el complex estava buit per entrar al recinte i robar dues bicicletes que tenia a la baca de la furgoneta.Tant els bombers de Matadepera com els de Viladecavalls han utilitzat les xarxes socials per denunciar els fets. En aquestes publicacions, demanen que si algú sap la localització de les dues bicicletes o les ha vist, es posi en contacte amb el 112 o amb Mossos.

