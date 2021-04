La samarreta groga amb la senyera a la Copa del Rei del Barça no va ser una tria casual

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi podràs rebre notícies com aquesta

El Barça jugava dissabte a Sevilla com a visitant a la final de Copa, on va arrasar el seu rival (4-0) . L'Athletic de Bilbao ho feia com a local perquè és un club més antic. El Barça va usar una de les seves equipacions suplents. I va optar per la tercera, la groga amb una senyera. Amb aquesta samarreta van jugar i guanyar i va recollir Leo Messi el trofeu de les mans de Felip VI.Fa tres anys, en la final contra el Sevilla al camp de l'Atlètic de Madrid, molts aficionats del Barça van veure com els requisaven samarretes grogues que portaven per donar suport a la causa dels presos polítics . El club, que aleshores presidia Josep Maria Bartomeu, ho va lamentar, però no va passar res.La tria de dissabte no era casual, segons ens expliquen des dels entorns de la junta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor