La rebel·lió dels rics: tots els detalls sobre de la Superlliga europea de futbol

Cop de puny sobre la taula dels clubs més poderosos d'Europa. Dotze entitats han posat en marxa el projecte de la Superlliga europea de futbol, entre ells el Barça. Els altres clubs fundadors són el Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Tottenham, l'Arsenal, el Milan, l'Inter de Milà i la Juventus.Florentino Pérez és el president d'aquesta competició. Els 12 clubs fundadors rebrien un pagament de 3.500 milions d'euros per a "plans d'inversió en infraestructures i compensar l'impacte de la pandèmia de la Covid-19". El president del Reial Madrid assegura que "el futbol és l'únic esport global al món amb més de 4.000 milions de seguidors i la nostra responsabilitat com a grans clubs és respondre als desitjos dels aficionats".La competició preveu comptar amb 20 equips: els dotze fundadors, tres convidats i cinc que s'ho guanyin amb els seus resultats durant la temporada. Els fundadors sempre es mantindrien a la Superlliga, independentment dels seus resultats.Es formarien dos grups de 10 equips que jugarien entre ells dues vegades. Els tres primers classificats passarien a quarts de final, mentre el quart i el cinquè jugarien una repesca. Les eliminatòries serien a doble partit, amb una final a partit únic, com la Lliga de Campions.L'anunci ha estat el punt de partida d'una guerra dels grans clubs contra la UEFA i les federacions i lligues anglesa, espanyola i italiana han mostrat el seu rebuig i han amenaçat els clubs amb deixar-los fora de les seves competicions. Precisament aquest dilluns, el màxim organisme del futbol europeu tenia marcada una reunió per renovar el format de la Lliga de Campions a partir del 2024, quan s'acaba el contracte actual.En aquest sentit, la maniobra dels clubs podria acabar forçant una negociació amb la UEFA per remodelar la Lliga de Campions, tal com va avançar Joan Laporta durant la campanya per a la presidència del Barça: "Hi ha alternatives a la Superlliga, però sigui com sigui els clubs guanyarem més diners", deia fa dos mesos.

