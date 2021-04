Un mort en un accident a la carretera T-704 al Baix Camp

El Servei Català de Trànsit informa que ahir diumenge al vespre es va registrar un sinistre mortal a la carretera T-704, al punt quilomètric 3, a l’Aleixar, en direcció Maspujols, a la comarca del Baix Camp. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a dos quarts de nou del vespre. Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver una envestida lateral entre dos turismes.A conseqüència del xoc el conductor d’un dels dos vehicles va resultar ferit greu i va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII, on va morir al cap d’unes hores. Es tracta de J.G.D., de 24 anys i veí de Reus. A més, tres persones més van resultar ferides i traslladades també a l’Hospital Joan XXIII, dues en estat menys greu i una lleu.Arran de la incidència, que va obligar a tallar la via i a fer desviaments per la TP-7013, es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

