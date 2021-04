​Una dona de 58 anys, ferida greu en caure per un barranc de cinc metres a l'Alt Penedès

Rescatem una persona que havia caigut per un barranc, d'uns 5 m, a la zona del Camí de les 100 escales, al costat del riu, a #SantPeredeRiudebitlles (avís 09.08h)

L'excursionista es trobava en zona de difícil accés. Hem activat unitat #EPAF #bomberscat per desbrossar i obrir pas pic.twitter.com/Qb4pHhk7vQ — Bombers (@bomberscat) April 18, 2021

Una vegada s'ha obert pas, #bomberscat amb l'ajuda d'una escala colisa, i efectius @semgencat hem pogut accedir fins a la persona accidentada. S'ha fet la primera atenció i se l'ha evacuada amb llitera fins a l'ambulància del @semgencat

Hi hem desplaçat 4 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/tGApBvy5eJ — Bombers (@bomberscat) April 18, 2021

Una dona de 58 anys ha quedat ferida de gravetat aquest diumenge al matí en caure per un barranc de cinc metres a l'Alt Penedès. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís del sinistre s'ha rebut a les 9.08 hores a la zona coneguda com el Camí de les 100 escales, al costat del riu Bitlles, entre Torrelavit i Sant Pere de Riudebitlles.L'excursionista s'ha precipitat en un lloc de molt difícil accés i s'ha hagut d'activar una unitat per desbrossar i obrir pas. La dona ha estat evacuada amb llitera fins a l'ambulància del SEM i, posteriorment, ha estat traslladada en helicòpter fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron.Quatre dotacions dels Bombers i tres ambulàncies i l'helicòpter del SEM han participat en aquest rescat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor