Els consells per optimitzar la connexió Wifi de casa que potser no sabies

Tenir una bona connexió wifi a casa és important, sobretot ara que la pandèmia ens obliga a teletreballar i a passar més hores a casa, fet que fa que utilitzem més internet. Malgrat que tinguem contractada una bona capacitat de connexió a la xarxa a vegades també cal tenir en compte petits aspectes que permeten optimitzar-la al màxim.Un dels problemes més comuns és que el wifi no arriba correctament, un fet que es pot solucionar fàcilment amb cinc senzills trucs que recull NIUS:el lloc on instal·lem el router influeix en com es distribueix la connexió wifi arreu de casa. L'ideal és que estigui en un lloc central de l'estança, i si és possible, en una zona elevada. També és recomanable tenir-lo allunyat d'altres electrodomèstics i aparells que emetin ones.la col·locació de les antenes del router també afecta. La manera més òptima és posar una en horitzontal i l'altre en vertical, formant un angle de 90 graus. Una posició que farà que millori la coberturaels routers duals són els que emeten dues freqüències, una en 2,4 Ghz i una altra en 5 Ghz. Poder elegir entre l'una o l'altra, ajuda que la xarxa no es saturi i no pateixi tantes interferències. El més adient és que la freqüència de 2,4 Ghz s'empri en mòbils o tauletes i la de 5 Ghz per a dispositius que necessiten velocitat, com les smart TV i ordinadors.aquells dispositius que tinguin instal·lat el firmware han d'actualitzar-lo periòdicament per poder accedir a millors prestacions. Si el teu router no fa les actualitzacions automàtiques, cal que ho facis manualment.Són uns aparells que transmeten el senyal del router a qualsevol zona de la casa a través de la xarxa elèctrica creant un nou punt de wifi on hi ha els endolls.

