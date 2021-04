Desmantellen el primer taller il·legal d'impressió d'armes 3D a Espanya

🚩Desmantelado el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en #España



En la operación fue detenida una persona que disponía de un taller clandestino donde ensamblaba #armas de fuego cuyo armazón había fabricado previamente utilizando una impresora 3D pic.twitter.com/pE4ZYeMUmp — Policía Nacional (@policia) April 18, 2021

Agents de la policia espanyola i funcionaris de l'Agència Tributària han desmantellat a Tenerife el primer taller il·legal de fabricació d'armes 3D a Espanya i s'ha procedit a la detenció d'una persona per la seva presumpta participació en delictes de tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'explosius.Al tall clandestí el detingut muntava les armes de foc a partir de les carcasses impreses amb la impressora 3D. El desmantellament del lloc es va realitzar després d'una investigació duta a terme per la Comissaria General d'Informació, la Brigada Provincial d'Informació de Tenerife i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. Durant els registres del taller es van intervenir dues impressores 3D, 11 bobines de filament per impressora 3D i nombrosos dispositius informàtics utilitzats per a la fabricació.A més, es van ocupar 19 carcasses d'arma curta fetes mitjançant impressió 3D, nou carregadors, dos silenciadors, dues corredisses d'arma curta sense numeració, dues peces per estriar canons, dues agulles percutores, una rèplica de fusell d'assalt AR-15 d'Airsoft, una carabina amb mira telescòpica, diversos tubs metàl·lics per fer canons, un visor hologràfic, un motlle de plàstic per fer armadures i diverses peces d'arma curta (varetes, alces, punts de mira, disparadors, molls, martell, entre d'altres).Els agents també van localitzar dues pistoles Taser, cinc ganivets, un matxet, una catana i diversos objectes amb simbologia supremacista i nazi (dues banderes representant un trisquel i una funda per a pistola amb l'emblema de l'exèrcit Nacional Socialista Alemany).També, i d'especial importància per als investigadors, va ser la detecció de més de 30 manuals, entre ells un 'manual terrorista', de guerrilla urbana, militars, de fabricació casolana d'explosius, sobre l'ús i maneig d'armes de foc i de fabricació d'armes de foc a través en impressió 3D.Finalment, van ser ocupades diferents substàncies químiques susceptibles de ser utilitzades en l'elaboració d'artefactes explosius com pólvora negra, alumini, nitrat o acetona, motiu pel qual es va requerir la intervenció d'un equip TEDAX-NRBQ per a la seva neutralització i d'un equip de guies canins especialitzats en la detecció d'aquest tipus de substàncies.L'operació, realitzada el passat 14 de setembre, ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Santa Creu de Tenerife, el qual ha mantingut secret de sumari fins a la data.La investigació va començar quan agents especialitzats en la matèria van detectar l'existència d'una persona que, de forma il·lícita, realitzava compres a través d'Internet de peces fonamentals d'armes de foc i substàncies explosives.Després d'analitzar tota la informació obtinguda es va establir el corresponent dispositiu operatiu, practicant quatre registres a Tenerife. Quan els agents van entrar en un dels locals van poder comprovar com una de les impressores 3D es trobava operativa i en ple funcionament. S'estava imprimint una carcassa d'arma curta que trobava ja pràcticament acabat.El detingut, a més, disposava de gran quantitat de peces fonamentals, totes elles complementàries per al seu acoblament a la carcassa fabricat en 3D. D'aquesta manera, l'arrestat podia fabricar de manera completa una arma de foc curta.La fabricació additiva (coneguda com a impressió tridimensional en 3D) és una tecnologia disruptiva que s'incrementa de forma exponencial el perill de la proliferació d'armes de foc facilitant l'accés a les mateixes a grups criminals o terroristes.L'octubre de 2019, a Alemanya es va cometre un atemptat terrorista contra una sinagoga jueva en què, entre altres armes i explosius, es va utilitzar un fusell fabricat amb una impressora 3D.

