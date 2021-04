Denuncien més d'un centenar de persones per una festa il·legal en una masia del Berguedà

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 105 persones que celebraven una festa en una masia a Viver i Serrateix, al Berguedà. Durant la intervenció policial els agents han detingut dues persones per presumptes delictes contra la salut pública, ja que se'ls ha trobat diverses substàncies per traficar.A més, els assistents incomplien les mesures sanitàries que estableixen les autoritats per evitar els contagis de coronavirus. L'operatiu policial es va iniciar dissabte a la tarda i ha acabat aquest matí.

