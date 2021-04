Detingut per trucar més de 50 vegades a la Guàrdia Civil i insultar-los a Mallorca

La Guàrdia Civil ha detingut un home a Mallorca com a presumpte autor d'un delicte de desobediència greu a agents de l'autoritat per trucar reiteradament al 062, increpar als operadors i entorpir el servei d'emergències.Segons detalla el cos i recull Europa Press, els fets van passar el dijous passat quan el 062 va rebre diverses trucades d'un home. Explicava que es trobava a S'Arenal de Llucmajor i va insultar i proferir paraules grolleres als agents que l'atenien per telèfon.Una patrulla va localitzar-lo i va advertir-li que deixés de trucar sense motiu justificat. Instants després va tornar a trucar al telèfon d'emergències i va arribar a fer 54 trucades seguides fins que van tornar-lo a localitzar.Llavors, li van tornar a demanar que parés i va ser quan va increpar i insultar els agents, cosa per la qual se'l va procedir a detenir i traslladar a les dependències de la Guàrdia Civil de Llucmajor.

