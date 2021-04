Desallotgen una festa il·legal en un bar musical de Ciutat Vella amb una cinquantena de persones

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va desallotjar ahir dissabte a la nit una festa il·legal en un bar musical al districte de Ciutat Vella. Dins el local hi havia una cinquantena de persones que no respectaven cap de les mesures contra la Covid-19 i incomplien restriccions com el toc de queda nocturn.La GUB va identificar un total de 54 persones i va posar 58 denúncies per diverses infraccions de les mesures contra la pandèmia. Els agents de la Guàrdia Urbana també van aixecar una acta d'inspecció al bar musical. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir dissabte els 15 participants d'una celebració il·legal en un apartament de Barcelona per incomplir les mesures contra la Covid-19.

