Detenen un home a València per gravar amb una càmera oculta dins d'un vestidor

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 57 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat després de gravar a tres treballadors de la seva empresa amb una càmera i una targeta de memòria que va amagar en un bolígraf i va introduir a la reixeta de ventilació d'un vestidor perquè passés inadvertida.Els fets van començar a finals del mes de març, quan una treballadora es va adonar que hi havia un objecte estrany a la reixa de ventilació del vestidor de l'empresa on es canviava.L'empleada va pensar que es tractava d'una cullera, però quan va pujar a una cadira per llevar-la, va descobrir que es tractava d'un bolígraf amb una càmera i una targeta de memòria al seu interior, segons ha informat la policia espanyola en un comunicat.Quan els investigadors van conèixer els fets, van examinar els enregistraments de la càmera i van comprovar que l'autor dels fets va gravar en la seva esfera íntima a tres treballadors durant vuit dies.A més, els policies van observar a un home amb l'uniforme de l'empresa que, sembla, es va gravar de forma accidental mentre col·locava la càmera dins de l'orifici de ventilació.Per això, els agents van acudir al lloc de treball i van identificar l'home, que coincidia amb la persona dels enregistraments.Per aquests fets, l'home ha estat detingut el passat divendres com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat. L'arrestat ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor