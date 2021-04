Dos detinguts a Barcelona vinculats a la violació d'una dona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest diumenge al matí un home per presumptament "agredir sexualment amb penetració" una jove a la ciutat. De fet, han detingut dos homes, tot i que "no és clar" que el segon tingui relació amb la violació i se'l podria haver arrestat només per desobediència a l'autoritat, han informat fonts del cos a Europa Press.Tocades les 6.30 hores, una patrulla ha trobat la dona al carrer del Mar del barri de la Barceloneta i, gràcies a la descripció que els ha facilitat, els agents han pogut detenir el suposat agressor en una zona propera.La Guàrdia Urbana els ha traslladat tots dos a la comissaria de les Corts, on els detinguts han quedat a la disposició dels Mossos d'Esquadra.Els Mossos estan instruint les diligències i, segons han afirmat fonts del cos, els acusats passaran entre avui i demà passat a disposició judicial.

