Salut impulsa una campanya per fomentar la vacunació amb cares molt conegudes

El Departament de Salut llançarà una campanya publicitària a partir d'aquest dilluns per fomentar la vacunació contra la Covid-19 i conscienciar la població que no viu el virus "de tan a prop". Amb el lema "És el moment de fer el gest que estàvem esperant", hi participen diverses cares conegudes com el doctor Antoni Trilla, el periodista Ramon Pellicer, la model Judit Mascó, l'exfutbolista Pichi Alonso o el cineasta Ventura Pons. Tots s'aixequen el jersei o la camisa per mostrar un braç disposat a la punxada del vaccí.En paral·lel, Salut informa que s'està avançant en la vacunació per franges d'edat i convida la ciutadania a donar-se d'alta al portal La Meva Salut per donar un número de mòbil i ser localitzats per rebre la vacuna."Dona't d'alta i actualitza el número de telèfon mòbil per assegurar-te que t'avisem quan arribi el torn de la teva franja d'edat", s'insisteix en la campanya de conscienciació, que compta amb cartells publicitaris i un espot de 30 segons per a televisió, youtube i xarxes socials. Salut assenyala que es tracta només de la primera fase d'una campanya que anirà evolucionant amb noves peces de comunicació "amb l'objectiu d'informar cadascuna de les franges d'edat que ha arribat el seu torn i adreçar-los a demanar cita". De fet, el mateix secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha apostat aquest diumenge per reforçar la conscienciació en alguns segments de la població per mostrar que la vacunació és "necessària" i "funciona".En una entrevista a Catalunya Ràdio , Ramentol ha precisat que caldrà conscienciar alguns segments de la població que "no viuen la malaltia tan de prop o que no la tenen tan present". No obstant això, el secretari general de Salut ha assegurat que, de moment, les crides a vacunar-se estan tenint molt bona resposta però ha lamentat que "la campanya d'anada i vinguda amb canvis de criteri" en relació a alguns vaccins està afectant a la confiança de la població.Amb tot, Ramentol ha insistit que el ritme és "accelerat" i ha afegit que entre dilluns i dimarts s'esgotaran totes les dosis d'AstraZeneca que tenen per administrar

