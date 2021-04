​Alaska vacunarà de franc els turistes a partir del juny

Altres notícies que et poden interessar

Alaska vacunarà els turistes a partir de l'1 de juny. Tal com ha anunciat el governador Mike Dunleavy, aquesta mesura s'oferirà als visitants i s'emmarca en un paquet d'ajudes per al sector turístic. "Anuncio que qualsevol turista que vingui a Alaska aquest estiu, als nostres principals aeroports, podrà ser vacunat de franc", ha explicat Dunleavy a través del seu compte de Twitter.Les autoritats estatals han assenyalat que l'alta taxa de vacunació dels Estats Units en comparació amb altres països podrien convertir Alaska en una opció turística atractiva en l'àmbit internacional."A partir de l'1 de juny, s'obre la possibilitat per als turistes", ha explicat la directora de Salut Pública d'Alaska, Heidi Hedberg, que ha destacat que l'estat disposa d'una gran reserva de dosis de la vacuna.Hedberg ha explicat que s'instal·laran punts de vacunació als aeroports d'Anchorage, Fairbanks, Juneau i Ketchikan i que estaran fora de la zona de seguretat, perquè els veïns d'Alaska que vagin a recollir familiars o visitants també es puguin vacunar.

