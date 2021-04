Salut obre la porta a revisar el toc de queda abans que s'acabi l'estat d'alarma

Altres notícies que et poden interessar

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha plantejat aquest diumenge endarrerir el toc de queda pel coronavirus a Catalunya -ara com ara comença a les 22 hores- abans que finalitzi l'estat d'alarma a l'estat espanyol, el 9 de maig. En una entrevista de Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press, ha dit: "Aquesta és una mesura per la qual no sé si cal esperar al 9 de maig.Ramentol ha explicat que sotmetran la mesura a revisió "constantment per adaptar-la a la situació epidemiològica" de cada moment abans d'aquesta data, i ha destacat que, malgrat ser una mesura efectiva, està afectant a nivell emocional la ciutadania.També ha criticat que el govern espanyol no tingui previst prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig, perquè per llavors les dades epidemiològiques podran estar millor, "però ni molt menys haurà acabat l'emergència pandèmica".Sobre el pla del Govern de començar un procés de reobertura a partir del 26 d'abril, ha assegurat que és una possibilitat "si les xifres acompanyen", i ha indicat que l'únic "efecte Setmana Santa" que s'ha registrat fins ara ha estat un augment important de les vacunes administrades.

