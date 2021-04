Comença la campanya electoral a la Comunitat de Madrid

La campanya electoral a la Comunitat de Madrid ha començat la nit d'aquest dissabte a la regió. Els comicis, que se celebraran en plena pandèmia de Covid-19, serviran per aclarir si l'actual presidenta en funcions, la popular Isabel Díaz Ayuso, podrà continuar governant o si les esquerres li arrabassaran el càrrec. La cursa a la Reial Casa de Correus, seu de la presidència de la Comunitat de Madrid, ha arrancat amb actes modestos durant el dia per esquivar el toc de queda i culminarà el 4 de maig, dia de la votació.El PSOE-M, que va guanyar les eleccions del 2019 amb Ángel Gabilondo, repeteix candidat i va obrir la campanya en un auditori del districte d'Hortaleza. Anava acompanyat de la ministra d'Indústria espanyola, Reyes Maroto, i el secretari general del PSOE-M, José Manuel Franco, però no el president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que ho fa aquest diumenge. Gabilondo va reivindicar un "veritable projecte progressista" per a la regió davant de la "pesada confrontació" en què veu instal·lada Ayuso.La presidenta i candidata del PP va exalçar el "model incòmode" que creu que projecta Madrid en contraposició al govern espanyol del PSOE. En un acte al carrer al barri de Goya, assegurava que "Madrid és Espanya" i que, com a tal, "se li escapa al govern perquè la llibertat s'escapa del socialisme". "A Madrid, després d'un dia sofrint, podem anar a una terrassa a prendre'ns una cervesa i veure'ns amb els nostres, amb els nostres amics, amb la nostra família, a la madrilenya, i escollim on, a quina hora i amb qui", va afegir davant del president del PP, Pablo Casado, i de l'alcalde de la ciutat, el també popular José Luis Martínez-Almeida.Cs, que es juga la supervivència en aquests comicis, va començar la campanya davant del Teatre Reial, a la plaça de l'Òpera del centre de la capital espanyola. El candidat, Edmundo Bal, va assegurar que Madrid és un "miracle" de color taronja, com el seu partit. Li van fer costat la presidenta de Cs, Inés Arrimadas; el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, i la vicealcaldessa de la ciutat, Begoña Villacís. Bal aspira a poder reeditar el govern trencat de PP i Cs però va retreure a la "irresponsable" Ayuso que cregui que "Madrid és ella".Mónica García ha pres el relleu d'Íñigo Errejón com a cap de llista de Més Madrid. La campanya de la formació madrilenya va començar a la localitat d'Alcorcón i va servir perquè la candidata titllés de "calamar" i "fake" Ayuso. Hi va reivindicar "la política del que és quotidià, d'anar per casa" i va recordar que les eleccions són anticipades perquè la presidenta madrilenya va decidir trencar amb Cs i dissoldre l'Assemblea de Madrid. "No s'haurien d'haver produït. Parteixen dels anhels i capricis de la senyora Ayuso, que un dia es va mirar al mirall i es va preguntar: 'Mirallet, mirallet, què puc fer per governar amb la ultradreta?'", asseverava.Precisament Vox sí que repeteix candidata, Rocío Monasterio, que va rebre el suport del president del partit, Santiago Abascal, a Boadilla del Monte. La presidenciable va demanar votar la seva formació perquè és "el vot que més mal fa" a l'esquerra, a la qual ha acusat d'"abandonar els seus" i d'"odiar a qui crea feina".El líder de Podem i exvicepresident del govern espanyol Pablo Iglesias s'enfronta a les seves primeres eleccions autonòmiques com a presidenciable i ho fa amb l'objectiu de superar els set diputats que el partit lila va aconseguir el 2019. Des d'Alcalá de Henares va demanar el vot de la tercera edat que "pentina canes" per evitar que "els que reivindiquen la dictadura i pensen que el feixisme és el costat bo de la història" no governin la comunitat autònoma. "La llibertat no la van dur els set ministres de la dictadura que van fundar el PP, sinó els sindicalistes i la gent decent que es va jugar la vida", va subratllar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor