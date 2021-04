​Blanes demana vacunar els seus socorristes i indicacions clares per la temporada d'estiu

La platja de Blanes el passat agost del 2020 Foto: Aj. de Blanes

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Blanes demana vacunar els seus socorristes abans que comencin a omplir-se les platges del municipi. Des de l'Ajuntament adverteixen que "seria impossible mantenir el servei" en cas que hi hagi un positiu en algun membre d'algun dels equips que vigilen les platges més grans –com s'Abanell o la platja Llarga-. De fet, recorden que l'any passat ja es va donar aquesta situació a la Cala Bona, on es van haver d'aïllar els tres socorristes encarregats d'aquell espai. A més, l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, reclama que la Generalitat doni "instruccions clares" de com serà la temporada d'estiu a les platges i recorda que Blanes és dels pocs municipis que gestiona directament el servei sense subcontractar-lo a una altra empresa.A poques setmanes de l'inici de la temporada de bany, alguns municipis de la Costa Brava comencen a planificar-la. Molts aprofitaran l'experiència de l'any passat on van haver de preparar-ho tot en pocs dies, per les circumstàncies excepcionals generades per la pandèmia. La gran majoria d'aquestes localitats, però, no gestionen directament el servei, sinó que se n'ocupa, en molts casos Creu Roja o una empresa externa. A Blanes, però, és el mateix ajuntament qui planifica l'estratègia –conjuntament amb Protecció Civil- i contracta directament els socorristes i informadors.Per això, el consistori demana al Govern que els doni les indicacions pertinents per poder començar a dissenyar una campanya en la que preveuen que vingui, almenys, el mateix nombre de turistes de l'any passat. "Entenem que no és un moment fàcil per fer propostes de futur a la Generalitat, però hem de conviure amb unes necessitats", assenyala l'alcalde, Àngel Canosa.En total, l'Ajuntament contracta 25 socorristes, tot i que en el mateix torn en treballen 21. Deu d'ells ho fan a la platja de s'Abanell –la més gran-, vuit a la Central i tres més a Cala Bona, un petit racó que l'any passat es va haver de tancar diversos cops perquè l'aforament estava complert.Canosa també demana que Salut valori la funció i les circumstàncies de feina d'aquests professionals i que els vacuni abans que comenci la temporada. "Hem de tenir en compte que és un personal que està en contacte amb molta gent, en un àmbit on no hi ha mascaretes i on s'està més relaxat", assenyala el batlle.Qui també ha mostrat la seva preocupació ha estat el cap de Protecció Civil de Blanes, Josep Lluís Puy, que considera "molt important" que els socorristes estiguin vacunats "per incrementar encara més la seguretat". Puy assenyala que si es detectés un positiu en una de les platges grans, no es podria assumir el servei, ja que s'hauria d'aïllar tot l'equip.Això faria que, en el millor dels casos, si es produís a la platja Central, vuit socorristes haurien de confinar-se i no n'hi hauria suficient, encara que treballessin els que descansen. A la pràctica, obligaria a abaixar la bandera blava i tancar la platja, per evitar riscos. De fet, l'any passat ja es va viure una situació complicada quan es va haver d'aïllar els tres treballadors de Cala Bona per un contacte estret d'un d'ells.Puy coincideix amb Canosa en la importància de poder "planificar amb temps" la temporada de platges, ja que es tracta d'un "dispositiu gran" de persones entre socorristes, informadors i personal de Protecció Civil i Policia Local.Josep Lluís Puy destaca la feina que fa tot el personal dedicat a les platges i més després de l'experiència de l'anterior l'estiu, que en alguns moments va ser "desagradable". "En més de 25 anys que fa que treballo, l'any passat va ser el que em vaig emportar més esbroncades per part de la gent quan els avisàvem que s'havien de posar la mascareta o qualsevol altra indicació. No m'havia passat mai a la vida. Fins i tot ens amenaçaven", lamenta Puy.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor