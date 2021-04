Un vaixell pesca un cadàver a Alacant

Agents de la Guàrdia Civil investiguen la troballa d'un cadàver per part d'un vaixell pesquer, que navegava per la localitat de Calp, a Alacant.Tal com recull Europa Pressa, l'embarcació va atrapar amb les seves xarxes de pesca el cos que es trobava en un estat de deteriorament molt avançat i semblava que feia temps que estava al mar.La tripulació va avisar la Guàrdia Civil que ha obert una investigació per identificar la víctima i esbrinar les circumstàncies de la seva mort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor