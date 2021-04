​El waterpolista Victor Gutiérrez denuncia insults homòfobs durant un partit

El jugador del Club Natació Terrassa Víctor Gutiérrez ha denunciat a les xarxes socials haver rebut insults homòfobs durant un partit a la Divisió d'Honor de waterpolo. Un dels seus rivals del CN Sabadell, del qual no ha volgut revelar el nom, li va dir "maricó" en dues ocasions.Gutiérrez és un dels pocs esportistes d'elit en l'àmbit nacional -i internacional- que s'ha declarat obertament homosexual i és un conegut activista LGTBIQ+ En un emotiu vídeo, Gutiérrez recorda entre llàgrimes que ha viscut situacions similars, però que ara ja no ho vol "deixar passar més. "L'esport no pot ser un espai en què aquests comportaments se segueixin perpetuant", denuncia, mentre afegeix que ha de ser "un lloc segur".El waterpolista ha explicat que sent "ràbia i impotència". D'una banda, perquè es vulgui fer mal "a les persones per la seva condició sexual", de la qual se'n mostra orgullós; i de l'altra perquè sap que "no passarà res", tot i haver traslladat la seva denúncia a la Federació Espanyola de Natació.En un tuit, la federació, ha expressat el rebuig i tolerància zero a qualsevol insult o vexació homòfoba que pugui patir qualsevol esportista en qualsevol partit. També ha demanat "respecte i joc net sempre".

