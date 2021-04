El Barça de Koeman guanya el primer títol

El Futbol Club Barcelona guanya la Copa del Rei després d'un magnífic partit. Els de Koeman -l'entrenador holandès aconsegueix el primer títol de la seva etapa com a blaugrana a la banqueta- han superat l'Athletic Club amb un gran control de la pilota i una contundència ofensiva que, després d'una bona primera part, ha acabat resultant efectiva a la segona. Els gols de Messi (2), Griezmann i De Jong han signat la 25a final guanyada per Leo Messi, i el primer títol de la temporada del Barça.L'equip blaugrana ha iniciat la primera final de l'era Koeman amb un plantejament molt agressiu durant la primera part. El control de la pilota i del joc ha estat total pels culers, que s'han vist imponents a l'hora de culminar diverses jugades de perill. Frenkie De Jong ha clavat una pilota al pal durant els primers minuts de l'enfrontament. Leo Messi i el migcampista holandès han estat les puntes de llança ofensives dels primers 45 minuts. L'Athletic, sense pilota, mostrava un domini físic en una pressió asfixiant i diverses faltes contundents, amb molt poques arribades.El ritme del Barça s'ha mantingut a la segona part. Una arribada de Griezmann casi obre la llauna dels blaugranes, en un refús. La pilota s'ha escapat a pocs centímetres del pal esquerre de la porteria basca. Els de Koeman han seguit ofegant la defensa de l'Athletic. Al minut 52, dues jugades casi tornen a resultar en el primer gol del Barça. Un xut de Pedri i a la següent jugada, diversos xuts amb caramboles casi entren a la xarxa d'Unai. Després de deu minuts, en una centrada de De Jong ha rematat a plaer Griezmann per marcar el primer blaugrana. El Barça no ha posat aturador i al cap de pocs minuts, una altra centrada d'Alba, aquesta vegada des de l'esquerra, ha assistit a De Jong, que ha marcat amb el cap.Leo Messi ha acabat sentenciant els bascs, amb un xut creuat al minut 66 que ha sumat el tercer dels blaugranes. El Barça, completament alliberat i jugant un gran futbol, ha acabat passant per sobre de l'Athletic. La festa ha seguit sumant gols, amb el segon de Leo Messi, que en la jugada clàssica per la banda de Jordi Alba, que la deixa a plaer per l'argentí, ha sumat el quart.

