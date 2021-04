El Regne Unit acomiada per últim cop Felip d'Edimburg en una cerimònia íntima al castell de Windsor

Es tracta de la primera vegada que el duc de Sussex es retrobava amb la seva família després de la polèmica entrevista amb Oprah Winfrey. Meghan Markle no ha assistit a la cerimònia pel seu avançat estat de gestació i també "per no ser el centre d'atenció". Malgrat el caràcter marcial del funeral, s'ha evitat l'uniforme militar dels assistents per defugir controvèrsies amb el mateix príncep Enric i el príncep Andreu, duc de York, ambdós apartats de la família reial. En aquest últim cas arran de la seva vinculació amb l'escàndol de pederàstia i xarxa de tràfic sexual del cas Epstein. La comitiva ha acompanyat el fèretre fins a la capella gòtica de Sant Jordi, al mateix castell de Windsor.La reina Elisabet II hi havia arribat prèviament a bord d'un Bentley negre i s'ha situat sola en una de les bancades de la capella. La missa ha durat uns 50 minuts i ha estat oficiada conjuntament pel degà de Windsor i l'arquebisbe de Canterbury. Les restes mortals de Felip d'Edimburg es dipositaran al panteó reial sota la capella de Sant Jordi i quan mori la reina Elisabet II està previst que es traslladin a la capella commemorativa del rei Jordi VI. El govern britànic ha prohibit l'accés al castell de Windsor, la BBC ha retransmès la cerimònia en directe i el dol oficial finalitzarà el dilluns 19 d'abril.