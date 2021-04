El Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya se celebrarà sense públic

Altres notícies que et poden interessar

El Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya se celebrarà sense públic per segon any consecutiu. El Procicat ha comunicat als responsables de la instal·lació que la celebració de la prova, prevista pel 7, 8 i 9 de maig, no es pot dur a terme en les condicions previstes en el protocol d'accés al públic.L'ens ha recordat que el confinament comarcal a Catalunya es mantindrà almenys fins al 26 d'abril i "en aquestes condicions no es pot determinar amb total certesa si els dies 7, 8 i 9 de maig la situació epidemiològica i assistencial permetran avançar en la flexibilització de mesures".El Circuit ha confirmat que reemborsarà les entrades del Gran Premi de Fórmula 1 als aficionats que ja les havien comprat i compensarà als abonats.L'any passat estava previst que s'organitzés la prova també la primera setmana de maig, però per l'esclat de la pandèmia es va posposar . Era la sisena cita del calendari automobilístic i finalment, es va traslladar, i disputar , a l'agost.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor