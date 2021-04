​Presó per al presumpte assassí de l'home trobat al maleter del seu cotxe a Roses

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut per presumptament assassinar a un altre, que va ser trobat sense vida i amb signes de criminalitat al maleter del seu cotxe a Roses . En l'escrit, el magistrat ha subratllat "l'existència d'indicis racionals de la comissió d'una acció delictiva" i per risc de fuga.També estableix que queda acreditat que l'acusat va participar en la mort, que va tenir lloc en un pis ocupat amb una arma blanca i fent-li cops al cap que li van fracturar el crani. Després, va participar en l'encobriment del delicte, embolicant el cos amb mantes, llençols, tovalloles, una cortina de bany i diverses bosses de plàstic.Li van deixar clavat el ganivet, li van lligar les cames amb cinta d'embalar i el van amagar al maleter del seu vehicle, que van conduir fins al lloc on va ser trobat.Cal recordar que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres a Martorell un segon sospitós pel crim. Segons fonts properes a la investigació, el segon arrestat també convivia amb la víctima a la casa de la zona del Mas Boscà de Roses. En el moment de la detenció, estava amagat a casa d'un familiar, es va resistir i va intentar fugir. El cas es troba sota secret de sumari.La policia catalana va descobrir el cadàver el passat dimarts 13 d'abril , i la divisió d'investigació criminal de la regió policial de Girona va assumir el cas per determinar les circumstàncies de la mort.

