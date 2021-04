«Esborra el correu»: alerten d'una nova estafa que es fa passar per l'Agència Tributària

⚠️ Tornen a fer-se passar per l'Agència Tributària i t'envien un correu per retornar-te uns diners. És fals, no piquis i esborra el correu #StopFrauDigital @osiseguridad pic.twitter.com/o1btjx9XIS — Mossos (@mossos) April 17, 2021

Els Mossos d'Esquadra han detectat una nova estafa que suplanta la identitat de l'Agència Tributària per aconseguir introduir virus maliciosos dins dels dispositius dels usuaris. Es tracta d'un correu electrònic que, de manera fraudulenta, assegura que ve de l'organisme i que ens diu que ens han de retornar els diners.A l'interior es veu com hi ha un enllaç que cal clicar perquè es completi l'operació, és en aquests moments quan es descarrega el virus al nostre ordinador o mòbil. La policia recomana no obrir el correu i esborrar-lo de seguida per evitar caure en el parany dels estafadors.Aquesta mena d'estafes es basen en introduir malwares dins dels dispositius electrònics dels usuaris per aconseguir robar-los la seva informació personal com ara comptes bancaris, targetes de crèdit i similars.Altres notícies que et poden interessar

