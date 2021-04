Alerten d'un nou mètode per robar-te a casa: si veus això a la teva porta, et vigilen els lladres

📣 ATENCIÓN Los ladrones están colocando hilos de pegamento entre el marco y la puerta para localizar posibles casas... Publicada por Policía Nacional en Divendres, 9 d’abril de 2021

La policia espanyola ha alertat a les xarxes d'un nou mètode per a robar a cases d'arreu de l'Estat. A través d'una crida a Facebook, el cos policial explica la nova manera dels lladres per marcar els habitatges i així preparar-los per entrar-hi a robar com més aviat millor i en les millors condicions. Els atracadors posen petits fils de cola entre el marc de la porta i la paret per a comprovar si l'habitatge fa dies que està buit."Els lladres estan col·locant fils de cola entre el marc i la porta per localitzar possibles cases buides. Si passen diversos dies i no s'han trencat vol dir que ningú ha obert la porta i l'habitatge està deshabitada", ha escrit el cos en el seu missatge a Facebook.Adverteixen que és un mètode molt difícil de detectar, ja que els ciutadans no s'hi fixen gaire en aquella zona tan baixa de l'entrada de les cases. No és l'únic mètode que utilitzen els lladres per a detectar si l'habitatge és buit, però segons expliquen des de la policia, aquestes setmanes s'està tornant a fer servir molt.Altres notícies que et poden interessar:

