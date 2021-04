Detenen un home després d'estafar la seva àvia de 99 anys i deixar-la en números vermells

Agents de la policia espanyola han detingut a Alacant un home per estafar més de 2.500 euros a la seva àvia, gairebé centenària i interna en una residència, aprofitant-se de la seva confiança. L'arrestat va començar a utilitzar fraudulentament la targeta en el moment en què la víctima li va demanar ajuda amb les seves gestions.Tot va començar quan la víctima va rebre una carta del banc en què li comunicava que el seu compte es trobava en números vermells. Aquest fet no havia passat mai i, davant la por de no poder fer front als pagaments de la residència d'avis i que la fessin fora, va acudir immediatament a la policia per esbrinar les causes, segons ha informat la policia espanyola en un comunicat.El Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada Provincial de Policia Judicial es va fer càrrec de la investigació. Després entrevistar l'anciana, es va fer una anàlisi metòdica dels moviments bancaris que no reconeixia com a seus, i amb ells, un rastreig dels locals en els quals havia estat utilitzada la targeta. La majoria dels càrrecs eren pagaments fets a bars i reintegraments en efectiu en un barri allunyat de la residència de gent gran.Els agents es va entrevistar amb els gerents dels establiments i amb les persones de confiança de la víctima. A més, ja que la targeta s'havia utilitzat de forma fraudulenta des de feia dos mesos, en coincidència amb el moment en què la víctima va demanar ajuda al seu nét amb les seves gestions.Després de l'anàlisi de tota la informació, els agents han pogut determinar "inequívocament" que el seu nét es va aprofitar de la confiança de la seva àvia per obtenir un benefici econòmic sense el seu consentiment. La dona ha recuperat part dels diners estafats i el control sobre els seus comptes bancaris. El detingut, de nacionalitat espanyola i a què li consten detencions anteriors per altres fets no relacionats, ha estat posat a disposició de Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la mateixa localitat.

