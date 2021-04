El Govern concedeix 2,6 milions a la cadena de gimnasos DIR per superar la crisi de la Covid

Segons indica el Govern, aquests programes van destinats a empreses amb l'estructura financera debilitada per la pandèmia fins a extrems que comprometen la viabilitat dels projectes empresarials. Els crèdits tenen la missió d'ajudar a superar la situació de manca de liquiditat d'aquestes firmes i de consolidar-ne la posició financera, de tal manera que puguin "mantenir l'activitat i salvaguardar els llocs de treball".



Pel que fa al préstec dels gimnasos DIR, el Govern subratlla, d'una banda, que es va concedir a través de l'empresa pública Avança, i de l'altra, que té garanties mobiliàries i immobiliàries i que és convertible en capital, amb accions o participacions de la societat beneficiària del préstec participatiu.

La cadena de gimnasos DIR està aplicant un pla de viabilitat per resoldre els problemes derivats de la crisi causada per la covid-19 a partir d'un crèdit de 2,6 milions d'euros que el Govern li va atorgar el 23 de desembre del 2020, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l'ACN.El crèdit, que la firma esportiva haurà de retornar en cinc anys i del qual fins ara ha utilitzat 1,46 milions, forma part de la Línia de reactivació industrial post covid-19 aprovada per l'executiu català el 3 de novembre del 2020. Es tracta d'una línia dotada amb 9 milions que amplia el programa de préstecs participatius per a empreses catalanes que necessiten desenvolupar un pla de viabilitat.

