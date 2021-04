Les dones trans alerten que s'han esgotat els medicaments per a tractaments hormonals públics

Banderes LTBI i trans Foto: Europa Press

Des de fa entre 7 i 8 mesos, les dones trans catalanes denuncien patir un progressiu "desproveïment" de medicaments per continuar amb els seus tractaments de reemplaçament hormonal. Concretament, es tracta del producte farmacològic valeriat d'estradiol, finançat pel sistema públic de salut per ser un complement d'estrògens inicialment previst per a dones amb menopausa prematura. Aquests tractaments compten amb dues potes: els antiandrògens, que bloquegen la testosterona, i els estrògens, que aporten l'hormona femenina.Segons assenyala Lina Fabiana Mulero Santoro, portaveu de la Plataforma Trans*forma la Salut, ara mateix les dones trans que necessiten aquest suplement d'estrògens han de pagar fins a 10 vegades més per la via dels no finançats. "Ara mateix, de forma finançada, no n'hi ha cap", informa. Es tracta d'un esgotament d'estoc derivat, segons la plataforma, del fet que l'agència espanyola del medicament imposa criteris "formulats per dones cis" que "no tenen en compte" la realitat trans.Els medicaments finançats pel sistema públic són de diversos laboratoris -Climodien, Progyluton, Perifem, Lenzetto i Activelle-, amb també diverses fórmules. Mentre les dones amb menopausa necessiten una dosi inferior, les dones trans per a la seva hormonació consumeixen amb major velocitat l'estoc existent. "Som més població i hem de prendre una mitjana de tres pastilles diàries, elles només una", afirma Lina Fabiana. "Des de sempre alguna marca ha patit desproveïment, però ara són totes alhora, mai s'havia donat", afegeix.A banda de reivindicar que se les tingui en compte, els dies passen i algunes d'elles necessiten continuar prenent la seva medicació per al tractament hormonal. Els productes finançats valen entre 3 i 5 euros al mes i els no finançats poden arribar als 50 mensuals. Davant d'aquest "desproveïment" de la via econòmica, una alternativa per a les persones en situació precària és prendre pastilles anticonceptives i que porten etinil d'estradiol. "Són molt dolentes pels nostres cossos i poden portar riscos de patir malalties cardiovasculars, càncer de mama o trombosi venosa", alerta la portaveu de la plataforma.Per tot plegat, la plataforma ja s'ha reunit amb diversos agents. Demanen al Departament de Salut que "facin les gestions que fan falta per poder introduir aquests fàrmacs", així com que "assegurin una mínima provisió dels nostres medicaments".

